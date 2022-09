Crisi gas: termosifoni giù e nuove regole per docce, tv, elettrodomestici. Il governo ha deciso (Di martedì 6 settembre 2022) Crisi gas, il MITE (Ministero della Transizione ecologica), ha pubblicato il ‘Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale’; una serie di misure finalizzate al risparmio energetico. Un piano da iniziare quanto prima per: “ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas”. “Queste misure integrano il piano di diversificazione già messo in atto dal governo e servono transitoriamente a mantenere adeguati standard di sicurezza e preservare le riserve disponibili, in attesa che siano pienamente operativi i nuovi canali di importazione di gas (compreso il Gnl) – spiega il Mite – Le stime ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022)gas, il MITE (Ministero della Transizione ecologica), ha pubblicato il ‘Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale’; una serie di misure finalizzate al risparmio energetico. Un piano da iniziare quanto prima per: “ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas”. “Queste misure integrano il piano di diversificazione già messo in atto dale servono transitoriamente a mantenere adeguati standard di sicurezza e preservare le riserve disponibili, in attesa che siano pienamente operativi i nuovi canali di importazione di gas (compreso il Gnl) – spiega il Mite – Le stime ...

NicolaPorro : ?? Migliaia in piazza contro la #Nato e le #sanzioni ?? - riotta : La crisi del gas porta l'euro a 0,99 contro il dollaro per la prima volta in venti anni nessuno dei leader ne parla… - fattoquotidiano : Tutti lamentano una carenza di anidride carbonica. Le multinazionali hanno bloccato la produzione: il problema è eu… - Notizieincampus : RT @ing_torvergata: Ing&Media – Gas, la crisi vista dall’Italia: le scorte non basterebbero a coprire un taglio delle forniture durante l’i… - Elisabe43764042 : @nomfup Sì ok, sarei più tranquilla però, se almeno le persone che considero serie, anziché fare battute, mi dicess… -