Covid oggi Italia, 24.855 contagi e 80 morti: bollettino 6 settembre (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 24.855 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino – regione per regione – di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80 morti. Ecco i dati di oggi, regione per regione: LAZIO – Sono 2.131 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti. Nel Lazio sono stati processati da ieri 6.227 tamponi molecolari e 13.471 antigenici con un tasso di positività al 10,8%. I ricoverati sono 503, 9 in più da ieri, mentre le terapie intensive ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 24.855 ida coronavirus in, 62022, secondo numeri e datidel– regione per regione – di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80. Ecco i dati di, regione per regione: LAZIO – Sono 2.131 i nuovida Coronavirus, 62022 nel Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 10. Nel Lazio sono stati processati da ieri 6.227 tamponi molecolari e 13.471 antigenici con un tasso di positività al 10,8%. I ricoverati sono 503, 9 in più da ieri, mentre le terapie intensive ...

