Covid, le notizie. Bollettino: 24.855 casi, 80 morti. Tasso al 12,3%. LIVE (Di martedì 6 settembre 2022) Processati 202.240 tamponi. Stabili le terapie intensive, scendono i ricoveri (-107). Seconso i dati Agenas due regioni sono sopra la soglia dei ricoveri: sono Umbria (19%) e Calabria (16%). Stabili al 2% i posti occupati nelle terapie intensive a fronte del 6% che si registrava esattamente un anno fa. Aifa: Vaccini aggiornati in via prioritaria a over 60 e fragili contro la variante Omicron 1 del virus SarsCoV2

Agenzia_Ansa : Le interpretazioni errate delle informazioni sulla salute aumentano durante epidemie. Emerge da una revisione di st… - Agenzia_Ansa : Speranza, a settembre in arrivo i primi vaccini Covid adeguati alla variante Omicron. Le prime dosi potrebbero esse… - Agenzia_Ansa : Oms Europa: verso 250 milioni di casi Covid da inizio pandemia. Nuovo aumento in autunno. 'Ora la priorità è sommin… - serenel14278447 : Covid: 80 morti, 24.855 positivi. Tasso al 12,2% - occhio_notizie : La situazione #Covid in #Italia -