Covid, le news di oggi. Bollettino: 13.197 casi, 30 morti. Tasso all'11,8% (Di martedì 6 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore processati 111.946 tamponi. Crescono le terapie intensive (+2), scendono i ricoveri (-57). Nell'ultima settimana - secondo il Report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità - la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9% Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore processati 111.946 tamponi. Crescono le terapie intensive (+2), scendono i ricoveri (-57). Nell'ultima settimana - secondo il Report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità - la percentuale di reinfezioni sul totale deisegnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9%

repubblica : Covid, dati settimanali. I casi tornano a scendere e gli ospedali si svuotano [di Michele Bocci] - giuliapompili : ??NOTIZIA - Non solo i pattugliamenti congiunti (ora sospesi causa Covid), adesso c'è anche una 'stazione di polizia… - LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - MrsSwannH : RT @RSInews: Long Covid, scoperti nuovi effetti - Uno studio dell'Università di Zurigo dimostra come nei giovani causi un aumento del coles… - ChiaraLocatell7 : RT @Fedoraquattroc2: ATTENZIONE VACCINATI: per i 40 Ml che si son vaccinati #COVID19 senza 'prescrizione medica limitativa RRL' obbligatori… -