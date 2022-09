Covid, inversione al ribasso: a Bergamo tutti gli indici sono in calo (Di martedì 6 settembre 2022) Improvvisa inversione al ribasso della curva epidemica in Italia, che pare aver superato il rimbalzo epidemico della scorsa settimana. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 130.043 (-15,5% dai 153.992 del periodo precedente); media giornaliera 18.578 (da 21.999). Scende il rapporto positivi/tamponi medio: dal 14,8 % al 12,41%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, che scendono dai 229 della scorsa settimana agli attuali 185. Scende anche il numero dei pazienti in Area Covid, che passa da 5.631 a 4.566. In diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 130 del periodo precedente agli attuali 115. Prosegue il calo dei decessi: nel periodo osservato sono stati 465 (610 nel precedente). Scendono ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 settembre 2022) Improvvisaaldella curva epidemica in Italia, che pare aver superato il rimbalzo epidemico della scorsa settimana. I nuovi casi a livello nazionalestati 130.043 (-15,5% dai 153.992 del periodo precedente); media giornaliera 18.578 (da 21.999). Scende il rapporto positivi/tamponi medio: dal 14,8 % al 12,41%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, che scendono dai 229 della scorsa settimana agli attuali 185. Scende anche il numero dei pazienti in Area, che passa da 5.631 a 4.566. In diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 130 del periodo precedente agli attuali 115. Prosegue ildei decessi: nel periodo osservatostati 465 (610 nel precedente). Scendono ...

impusino : @Paolo78475202 @mckillbill Anni bui ce ne sono stati, ma l'Inter, in Italia, è la spendacciona per antonomasia. Inv… - greenpassnews : Inversione della marea? Il mandato del vaccino contro il COVID-19 della DC per gli studenti è IN RITARDO fino a ge… - Crypto_Rob_J : @ancient_home Il mio feed parla di 17k,10k,6k. Vediamo! Solitamente BTC fa il contrario e se buchiamo i 23k a stret… - massimuccio007 : @LaBombetta76 Si chiama 'onere della prova' ed é a carico dell'industria farmaceutica... Con i vaccini covid abbiam… -