Covid | in Lombardia sono 3 980 i nuovi positivi | 454 a Bergamo

(Di martedì 6 settembre 2022) Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 31.983 tamponi effettuati,3.980 i(12,4%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 31.983, totale complessivo: 40.918.606 – icasi: 3.980 – in terapia intensiva: 14 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 569 (-6) – i decessi, totale complessivo: 42.308 (+13) Icasi per provincia: Milano: 1.140 di cui 431 a Milano città;: 454; Brescia: 567; Como: 168; Cremona: 191; Lecco: 160; Lodi: 80; Mantova: 194; Monza e Brianza: 356; Pavia: 203; Sondrio: 70; Varese: 316.

