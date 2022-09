Covid | In Italia 24 855 contagi e 80 decessi

(Di martedì 6 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 24.855 i nuovi positivi al Coronavirus in, su un totale di 202.240 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 12,2%. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, reso noto dal Ministero della Salute. Sono 80 i, che portano il totale delle persone scomparse da inizio pandemia a quota 175.952. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.459 i ricoverati con sintomi (292 in meno di ieri), dei quali 185 in terapia intensiva (dato stabile). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

in, il bollettino di martedì 6 settembre 2022 del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 24.855 su 202.240 tamponi (ieri erano stati 6.610 su 63. E' ferma al 7%, in, la percentuale dei posti letto occupati da pazientinei reparti ospedalieri (valore uguale a un anno fa) e restano due le regioni ...