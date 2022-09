Covid, in Cina il primo vaccino che si inala. Via libera dalle autorità di Pechino (Di martedì 6 settembre 2022) La Cina ha approvato il primo vaccino inalabile contro il Covid-19, prodotto dal gruppo farmaceutico CanSino Biologics. L’Amministrazione Nazionale per i Farmaci cinese ha dato il via libera all’uso di emergenza del vaccino come richiamo, ha dichiarato il gruppo farmaceutico di Tianjin in una nota alla Borsa di Hong Kong, e nella giornata di ieri le azioni del gruppo hanno toccato un rialzo del 14%, prima di chiudere a +7,1%. Il vaccino verra’ somministrato tramite un nebulizzatore e senza l’uso dell’ago, e potra’ essere conservato piu’ facilmente dei normali vaccini, ha reso noto la societa’. Ancora non e’ noto quando il vaccino sara’ disponibile sul mercato. l vaccino di CanSino Biologics e’ il primo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) Laha approvato ilbile contro il-19, prodotto dal gruppo farmaceutico CanSino Biologics. L’Amministrazione Nazionale per i Farmaci cinese ha dato il viaall’uso di emergenza delcome richiamo, ha dichiarato il gruppo farmaceutico di Tianjin in una nota alla Borsa di Hong Kong, e nella giornata di ieri le azioni del gruppo hanno toccato un rialzo del 14%, prima di chiudere a +7,1%. Ilverra’ somministrato tramite un nebulizzatore e senza l’uso dell’ago, e potra’ essere conservato piu’ facilmente dei normali vaccini, ha reso noto la societa’. Ancora non e’ noto quando ilsara’ disponibile sul mercato. ldi CanSino Biologics e’ il...

Agenzia_Ansa : In Cina 21 milioni di persone in lockdown per il Covid a Chengdu. Peggiora la situazione pandemica anche a Shenzhen… - Agenzia_Ansa : Covid, in Cina milioni di persone tornano in lockdown. Colpite città industriali come Shenzhen e Guangzhou #ANSA - rtl1025 : ?? #Cina ha messo di nuovo milioni di persone in #lockdown per contenere gli ultimi focolai di #Covid, colpendo citt… - Open_gol : L'Oms considera il farmaco valido in casi di emergenza - greenpassnews : Il comando Indo-Pacifico mira a 'contenere la Cina' attraverso l'India - -