"Cos'ha trovato sul cellulare": Totti, l'asso per "rovinare" la Blasi in tribunale (Di martedì 6 settembre 2022) Voci. Spifferate. Verità. E tante smentite. La telenovela Totti- Ilary prosegue con tante novità. Adesso, parlano alcune vicine alla ex coppia. Che dicono: "Totti e Ilary Blasi vivevano separati in casa da un anno". Potrebbe essere questa l'ennesima verità ed il caso s'ingrossa ancora di più. Un caso mediatico che ha lasciato tutti senza fiato dopo la prima spifferata di Dagospia e le foto di Chi. A tutto questo è seguito un annuncio della coppia. Poi il silenzio. Adesso La Repubblica, che cita alcune fonti vicine all'ex coppia, parla di una rottura che va avanti da un anno. La partita si gioca in tribunale, la Blasi è assistita dal suo storico avvocato, Alessandro Simeone. Francesco Totti, invece, è seguito da Antonio Conte e da Anna Maria Bernardini De Pace, specializzata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Voci. Spifferate. Verità. E tante smentite. La telenovela- Ilary prosegue con tante novità. Adesso, parlano alcune vicine alla ex coppia. Che dicono: "e Ilaryvivevano separati in casa da un anno". Potrebbe essere questa l'ennesima verità ed il caso s'ingrossa ancora di più. Un caso mediatico che ha lasciato tutti senza fiato dopo la prima spifferata di Dagospia e le foto di Chi. A tutto questo è seguito un annuncio della coppia. Poi il silenzio. Adesso La Repubblica, che cita alcune fonti vicine all'ex coppia, parla di una rottura che va avanti da un anno. La partita si gioca in, laè assistita dal suo storico avvocato, Alessandro Simeone. Francesco, invece, è seguito da Antonio Conte e da Anna Maria Bernardini De Pace, specializzata ...

