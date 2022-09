Cosenza Bari probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 settembre 2022) Gara valida per la quinta giornata della Serie B 22/23. Scontro ravvicinato in classifica, i calabresi sono ottavi e i pugliesi noni, distanziati da un solo punticino.si giocherà sabato 10 settembre alle ore 14:00 presso lo stadio San Vito Gigi Marulla di. Come arrivano le squadre? Pareggio esterno per i calabresi contro la Ternana nell’ultimo turno giocato. Il risultato finale è stato 1-1, ma c’è del rammarico per non aver portato a casa i tre punti. Ilha giocato quasi tutto il secondo tempo con l’uomo in più, senza però sfruttare appieno la superiorità numerica. Un peccato, sarebbero stati tre punti importanti in chiave salvezza. Pareggio interno invece per il, che non va oltre il 2-2 contro la SPAL. Prestazione buona per i pugliesi, ma a tradirli è stata ...