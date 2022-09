Coronavirus, i dati: 24.855 nuovi casi, 80 morti. Positività al 12,2% con 202.240 tamponi (Di martedì 6 settembre 2022) Sono 24.855 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, individuati tramite 202.240 tamponi effettuati. Il tasso di Positività è al 12,2%. Sono 185 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono 4.459. Questi i dati forniti dal bollettino del ministero della Salute sette giorni fa: 31.088 nuovi contagi, 98 vittime. I tamponi effettuati erano stati 208.996 e il tasso era più alto, 14,9%. Gli attualmente positivi sono 571.344, i dimessi e guariti sono 21.222.429 (+42.884) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.969.725, quello dei decessi è di 175.952. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Sono 24.855 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, individuati tramite 202.240effettuati. Il tasso diè al 12,2%. Sono 185 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono 4.459. Questi iforniti dal bollettino del ministero della Salute sette giorni fa: 31.088contagi, 98 vittime. Ieffettuati erano stati 208.996 e il tasso era più alto, 14,9%. Gli attualmente positivi sono 571.344, i dimessi e guariti sono 21.222.429 (+42.884) mentre il totale deidall’inizio della pandemia è di 21.969.725, quello dei decessi è di 175.952. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

