Coronavirus, 80 morti e 24.855 contagi: il tasso di positività sale al 12,3% (Di martedì 6 settembre 2022) Il bollettino del 6 settembre 2022 Sono 80 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 40. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta poi 24.855 nuovi casi, con il totale degli attualmente positivi nel Paese che si attesta a 571.344. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, scende a 4.459 il totale dei positivi ricoverati. Rimangono stabili (185) i pazienti nei reparti di terapia intensiva. In 566.700 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.222.429. Tamponi e tasso di positività Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 202.240 nuovi tamponi, con un tasso di positività al 12,3 per cento (+1,9 per cento).

