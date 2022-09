Corano in classe per sfidare gli insegnanti: la presa dell'islamismo sulle scuole francesi (Di martedì 6 settembre 2022) Un docente francese racconta in un saggio il dilagare dell'islamismo nelle scuole francesi, usando uno pseudonimo per evitare ritorsioni. E confessa: "Avrei potuto essere io Samuel Paty" Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Un docente francese racconta in un saggio il dilagarenelle, usando uno pseudonimo per evitare ritorsioni. E confessa: "Avrei potuto essere io Samuel Paty"

CarloManca : RT @giuliomeotti: “Quando ho letto Kant in classe i miei studenti hanno tirato fuori il Corano'. Libro-choc di un professore in Francia riv… - francobortoli1 : RT @giuliomeotti: “Quando ho letto Kant in classe i miei studenti hanno tirato fuori il Corano'. Libro-choc di un professore in Francia riv… - SebyPappalardoE : RT @giuliomeotti: “Quando ho letto Kant in classe i miei studenti hanno tirato fuori il Corano'. Libro-choc di un professore in Francia riv… - giuliomeotti : “Quando ho letto Kant in classe i miei studenti hanno tirato fuori il Corano'. Libro-choc di un professore in Franc… -