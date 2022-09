Convocati Liverpool: in tre out contro il Napoli, recupera un big (Di martedì 6 settembre 2022) Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Liverpool, match che aprirà il girone A della UEFA Champions League. La squadra di Luciano Spalletti tornerà così a giocare la massima competizione continentale per club davanti al suo pubblico, che ha risposto con grande entusiasmo per l’occasione. Previsto, infatti, il sold-out al Diego Armando Maradona, sintomo di un feeling ormai ritrovato con la città. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)C’è Thiago, tre assenze per Klopp Il Liverpool tra non molto sarà in città, con la conferenza stampa del tecnico Jurgen Klopp in programam questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. In questi minuti, il club inglese ha comunicato quellli che sono i 21 Convocati in vista del match di domani. I Reds ritrovano il centrocampista Thiago Alcantara, mentre sono out ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Manca sempre meno alla sfida tra, match che aprirà il girone A della UEFA Champions League. La squadra di Luciano Spalletti tornerà così a giocare la massima competizione continentale per club davanti al suo pubblico, che ha risposto con grande entusiasmo per l’occasione. Previsto, infatti, il sold-out al Diego Armando Maradona, sintomo di un feeling ormai ritrovato con la città. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)C’è Thiago, tre assenze per Klopp Iltra non molto sarà in città, con la conferenza stampa del tecnico Jurgen Klopp in programam questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. In questi minuti, il club inglese ha comunicato quellli che sono i 21in vista del match di domani. I Reds ritrovano il centrocampista Thiago Alcantara, mentre sono out ...

