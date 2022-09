Confimprese | il presidente Resca al Governo | Moratoria sull’aumento Istat per gli affitti commerciali

(Di martedì 6 settembre 2022) Cresce l’allarme per l’imminente aumento dei canoni per gli immobilidovuto all’inflazione.chiede un intervento a livello governativo che preveda ladell’aumentoper l’affitto di immobili, senza – peraltro – escludere la necessità di rivedere i modelli contrattuali in essere qualora la crisi dovesse protrarsi nel medio-lungo periodo. L’impatto dell’inflazione, che ha registrato il record dal 1985, l’aumento dell’energia e più in generale di tutte le principali voci di spesa (trasporti, personale, materie prime, ecc.) hanno ulteriormente aggravato la sofferenza del settore retail, già fortemente provato dalla riduzione dei fatturati a seguito dell’emergenza covid e dal conseguente aumento del peso deglisul giro d’affari ...

'È palese " dichiara Mario Resca ," che gli operatori in tale situazione non possono sostenere l'aumento Istat sugli affitti, che oggi è all'8,4%. Se vogliamo evitare la ...Il Governo, conclude il Presidente Confederale, invece di intervenire con provvedimenti palliativi, può in primis per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile in caso l'emergenza perdurasse, ...