Conferenza stampa Di Lorenzo: «Importante tornare a giocare questa competizione» (Di martedì 6 settembre 2022) Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni: CHAMPIONS LEAGUE – «E’ Importante tornare a giocare questa competizione, per la società e anche per i tifosi. Cercheremo di metterli in difficoltà con la spinta del nostro pubblico. Non ho grande esperienza nella competizione, ma è bello poter affrontare squadra con questo blasone. Dovremo stare attenti in fase difensiva. Obiettivo? Sicuramente passare il girone poi vedremo». KVARA – «Gli ho ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Giovanni Di, difensore del Napoli, ha parlato inin vista della sfida di Champions League contro il Liverpool Giovanni Di, difensore del Napoli, ha parlato inin vista della sfida di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni: CHAMPIONS LEAGUE – «E’, per la società e anche per i tifosi. Cercheremo di metterli in difficoltà con la spinta del nostro pubblico. Non ho grande esperienza nella, ma è bello poter affrontare squadra con questo blasone. Dovremo stare attenti in fase difensiva. Obiettivo? Sicuramente passare il girone poi vedremo». KVARA – «Gli ho ...

Napoli, Spalletti: 'Ho una clavicola fratturata. Osimhen Valuteremo mercoledì'' NAPOLI - Luciano Spalletti , affiancato dal capitano Giovanni Di Lorenzo , ha parlato nella protocollare conferenza stampa alla vigilia del debutto in Champions League (mercoledì ore 21) contro il Liverpool tra le mura del Diego Armando Maradona. L'allenatore ha subito parlato delle sue condizioni ... Spalletti operato per frattura della clavicola I dettagli di quanto è accaduto sono stati raccontati dallo stesso allenatore del Napoli durante la conferenza stampa di presentazione della partita di Champions contro il Liverpool in programma ... Inside Art Erdogan, Putin usa gas come arma contro sanzioni Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un conferenza stampa trasmessa dalla Tv di Stato Trt. "Le sanzioni contro la Russia hanno spinto" il presidente russo Vladimir "Putin ad ... Spalletti operato alla clavicola: "Ho avuto un incidente" A dare la notizia lo stesso tecnico toscano intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. "Ho avuto un incidente domenica mattina mentre venivo ... NAPOLI - Luciano Spalletti , affiancato dal capitano Giovanni Di Lorenzo , ha parlato nella protocollarealla vigilia del debutto in Champions League (mercoledì ore 21) contro il Liverpool tra le mura del Diego Armando Maradona. L'allenatore ha subito parlato delle sue condizioni ...I dettagli di quanto è accaduto sono stati raccontati dallo stesso allenatore del Napoli durante ladi presentazione della partita di Champions contro il Liverpool in programma ... Talent Prize 2022, la conferenza stampa del concorso Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un conferenza stampa trasmessa dalla Tv di Stato Trt. "Le sanzioni contro la Russia hanno spinto" il presidente russo Vladimir "Putin ad ...A dare la notizia lo stesso tecnico toscano intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. "Ho avuto un incidente domenica mattina mentre venivo ...