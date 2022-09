Condò | “Il Milan può ambire al primo posto nel girone di Champions”

PianetaMilan : .@PaoloCond : “Il @acmilan può ambire al primo posto nel girone di #Champions” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanWorldForum : Costacurta, Capello e co nel pre Salisburgo Milan Le dichiarazioni -) - zazoomblog : Condò: “In Champions il Milan può arrivare più lontano di quanto si pensi” - #Condò: #Champions #Milan #arrivare - sportli26181512 : Condò sul Milan: 'Tra le italiane il suo tipo di calcio è quello più europeo': Ospite negli studi di Sky, il giorna… - milansette : Condò sul Milan: 'Tra le italiane il suo tipo di calcio è quello più europeo' #acmilan #rossoneri -

Martedì alle 21 le prime italiane a scendere in campo saranno il, in trasferta contro il ... mentre in studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paoloed Esteban Cambiasso (...Per Paoloil futuro delè luminoso. Il progetto dei rossoneri è lungimirante e, dopo i primi eccezionali risultati, può riservare altre soddisfazioni ai propri tifosi. C'è una partita, in ...