Comune di Lanciano: Concorso per 1 Dirigente Amministrativo (Di martedì 6 settembre 2022) Il Comune di Lanciano ha indetto un Concorso Pubblico per la l'assunzione di 1 Dirigente Amministrativo per il Settore Programmazione Finanziaria ed Economica. Viene offerto contratto a tempo determinato della durata di 3 anni. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per titoli ed esame orale, volta all'assunzione, a tempo determinato, per il periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, di un Dirigente Amministrativo, da destinare al settore «Programmazione finanziaria ed economica». Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all'albo pretorio on-line e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ...

