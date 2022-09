Commisso tuona contro Spalletti | “Inaccettabile!”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 6 settembre 2022) Conferenza stampa per Rocco, presidente della Fiorentina, che tra i vari temi di attualità si è soffermato anche sulle recenti polemiche scaturite in occasione di Fiorentina–Napoli, in particolare sul diverbio trae un tifoso della viola.conferenza stampa tifosi LE DICHIARAZIONI “I cori allo stadio? Non so cosa si possa fare, la leadership qualcosa potrebbe. Arrivando a Firenze fui il primo, ricorderete che mi hanno messo davanti una sciarpa con scritto “Juve merda” e non mi è piaciuto. Ricordo episodi con Dalbert, con Boateng… Dal primo giorno ho detto che il razzismo non sta dalla mia parte. Però esiste anche il razzismo degli italiani verso quelli del sud. Su Napoli io avrò sempre belle parole. Io però devo anche chiedere il rispetto dei miei tifosi, perché quello che ha fatto ...