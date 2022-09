Commisso, attacco clamoroso a Spalletti: «Quello che ha fatto non è accettabile, non ho visto lo schiaffo» (Di martedì 6 settembre 2022) Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Fiorentina Commisso è tornato sulla lite tra Spalletti e il tifoso viola (allenatore delle giovanili) al Franchi. Queste le sue parole, così come riportate da ViolaNews. «Sul caso Spalletti ci sono stati articoli su articoli, sui cori razzisti pure, ma quando mi hanno chiamato mafioso nessuno ha aperto bocca. Questo mi ha fatto male e me lo ricorderò per sempre. Se si può fare qualcosa? Serve leadership, quando sono arrivato e mi hanno offerto la sciarpa con scritto Juve merda a me non è piaciuta. Poi ci sono stati vari episodi che ho sempre condannato, razzismo ma anche razzismo di italiani verso altri italiani, come quelli del Sud. Quello che ha fatto Spalletti non è accettabile, lo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Fiorentinaè tornato sulla lite trae il tifoso viola (allenatore delle giovanili) al Franchi. Queste le sue parole, così come riportate da ViolaNews. «Sul casoci sono stati articoli su articoli, sui cori razzisti pure, ma quando mi hanno chiamato mafioso nessuno ha aperto bocca. Questo mi hamale e me lo ricorderò per sempre. Se si può fare qualcosa? Serve leadership, quando sono arrivato e mi hanno offerto la sciarpa con scritto Juve merda a me non è piaciuta. Poi ci sono stati vari episodi che ho sempre condannato, razzismo ma anche razzismo di italiani verso altri italiani, come quelli del Sud.che hanon è, lo ...

