Come si mangia da Trigu, il ristorante dell'allievo di Cannavacciuolo che sta conquistando la Sardegna (Di martedì 6 settembre 2022) Giovanissimo ma con un passato ricco di esperienze, Vincenzo Russo è lo chef che vuole portare la Campania in Sardegna, partendo da un nuovo ristorante gourmet a Sassari. Ecco Come si mangia da Trigu Leggi su vanityfair (Di martedì 6 settembre 2022) Giovanissimo ma con un passato ricco di esperienze, Vincenzo Russo è lo chef che vuole portare la Campania in, partendo da un nuovogourmet a Sassari. Eccosida

rubio_chef : I sionisti censurano contenuti sulla Palestina perché, se diffusi viralmente, farebbero crollare il muro di menzogn… - Nyankhra : @ADecorti @diceNiNi >si mangia perché non si fa spreco della vita presa. Oltretutto mangiare carne diceva mia nonna… - GiovanniQualti3 : Come dicono i mangia baguettes ici c est paris ma noi siam la Juve.....dopo il punto conquistato stasera premio spe… - MilanCritic : @strange_days_82 @CamilloLangone @CamilloLangone perfetto come sempre. Chi mangia bene parla bene - FabioVaio : RT @Qua_Agatha: #Elodie sulla #Meloni 'Violenta e poco donna, parla come un uomo del 1922' Marco #Masini ad #Elodie 'Comunque mangia eh...… -