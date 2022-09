"Come il fascimo con gli ebrei". Zan replica a Meloni ma scivola sul tema Lgbt (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandro Zan sbotta e accusa Giorgia Meloni di utilizzare la comunità Lgbt Come "bersaglio", Come il "fascismo usava la comunità ebraica". Affermazioni smentite dalla storia della leader di Fdl Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandro Zan sbotta e accusa Giorgiadi utilizzare la comunità"bersaglio",il "fascismo usava la comunità ebraica". Affermazioni smentite dalla storia della leader di Fdl

Vinili61 : @confundustria @MinolloO Non vi saranno sfuggiti gli inchini a Lampedusa che agenti della gdf hanno fatto a Salvini… - FalcettaNiccolo : @bragachiara @pdnetwork Chissà come sarebbe per voi un giorno intero senza nominare #salvini #destra #meloni… - Melaion : @Poesiaitalia Il #fascimo è infatti una mentalità subconscia perché gli italiani non sono mai stati posti di fronte… -