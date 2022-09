“Come ho conosciuto Simone”. Alessandro Cecchi Paone, la curiosità intima sul nuovo (e giovanissimo) fidanzato (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandro Cecchi Paone parla del suo nuovo fidanzato. In una recente intervista al portale FanPage il popolare giornalista e divulgatore scientifico si è soffermato a lungo sulla storia d’amore con il compagno Simone. Pochi giorni fa la paparazzata di Chi, i due sono stati beccati insieme in barca nel mare della Costiera Amalfitana. “Una grande e dolce passione estiva – ha dichiarato Cecchi Paone – una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”. La differenza d’età, ben 34 anni, non sembra essere un problema. “Nel corso dell’estate – ha raccontato Alessandro Cecchi Paone in riferimento alle foto di Chi – la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022)parla del suo. In una recente intervista al portale FanPage il popolare giornalista e divulgatore scientifico si è soffermato a lungo sulla storia d’amore con il compagno. Pochi giorni fa la paparazzata di Chi, i due sono stati beccati insieme in barca nel mare della Costiera Amalfitana. “Una grande e dolce passione estiva – ha dichiarato– una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”. La differenza d’età, ben 34 anni, non sembra essere un problema. “Nel corso dell’estate – ha raccontatoin riferimento alle foto di Chi – la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello ...

