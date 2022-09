Colleferro Pretende soldi dall’anziana madre | poi la minaccia di morte e l’aggredisce 50enne del luogo arrestato dai Carabinieri

oslaz : Colleferro, pretende dalla mamma i soldi, poi la minaccia di morte e l’aggredisce violentemente… - quotidianolazio : Colleferro, pretende dalla madre soldi e l'aggredisce con calci e pugni: ... - - oslaz : Colleferro, pretende dalla mamma i soldi, poi la minaccia di morte e l’aggredisce violentemente - infoitcultura : Colleferro. Pretende soldi dall’anziana madre, poi la minaccia di morte e l’aggredisce. 50enne del luogo arrestato… -

La ricostruzione dei Carabinieri eseguita mediante l'escussione della vittima, avvenuta presso il pronto soccorso dell'ospedale di, e confermata anche dai vicini, ha consentito di ...La ricostruzione dei Carabinieri eseguita mediante l'escussione della vittima, avvenuta presso il pronto soccorso dell'ospedale di, e confermata anche dai vicini, ha consentito di ...Colleferro. Un 50enne del posto ha aggredito la madre con calci, pugni e con una sedia di legno, minacciando di gettarla dal balcone se non gli avesse restituito un debito inesistente ...COLLEFERRO (cronaca) - I Carabinieri hanno poi soccorso l’anziana madre, rinvenuta nella camera da letto in uno stato di shock con forti dolori alla testa e lividi in varie parti del corpo.