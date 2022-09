Classifica senza errori arbitrali quinta giornata serie A: Due rigori negati al Napoli, ma si parla solo della Lazio (Di martedì 6 settembre 2022) Classifica senza errori arbitrali quinta giornata serie A. Lazio-Napoli diventa il casus belli del problema arbitrale italiano. Mancano 3 rigori e 2 chiare evidenti mancate espulsioni ma l’attenzione mediatica è rivolta tutta sul rigore negato alla Lazio presa a pallonate dal Napoli di Spalletti. Napolipiu.com è stato vaticinante in proposito al problema arbitrale e mediatico. Inutile girarci intorno, senza giornali e televisioni non si va da nessuna parte. Dopo i 2 rigori plateali e invedibili negati col Monza e con il Lecce, i media italici si sono fossilizzati sul rigore di Lazio – ... Leggi su napolipiu (Di martedì 6 settembre 2022)A.diventa il casus belli del problema arbitrale italiano. Mancano 3e 2 chiare evidenti mancate espulsioni ma l’attenzione mediatica è rivolta tutta sul rigore negato allapresa a pallonate daldi Spalletti.piu.com è stato vaticinante in proposito al problema arbitrale e mediatico. Inutile girarci intorno,giornali e televisioni non si va da nessuna parte. Dopo i 2plateali e invedibilicol Monza e con il Lecce, i media italici si sono fossilizzati sul rigore di– ...

