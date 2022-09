"Città ostaggio del degrado". L'ennesima figuraccia di Gualtieri (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo il New York Times ora una turista scrive al Campidoglio: "La vostra Città versa in uno stato di degrado per cui si possono usare tutti gli aggettivi negativi del dizionario italiano" Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo il New York Times ora una turista scrive al Campidoglio: "La vostraversa in uno stato diper cui si possono usare tutti gli aggettivi negativi del dizionario italiano"

Profilo3Marco : RT @fuoridalcorotv: Violenti e famosi: città ostaggio della guerra dei trapper Servizio di Nicolò Calcagno #Fuoridalcoro - GabrieleCalder4 : RT @AmbrogioPaola: Oggi in Comune a Torino per la conferenza stampa congiunta di @FratellidItalia e del centrodestra insieme ai sindacati d… - ALisimberti : RT @AmbrogioPaola: Oggi in Comune a Torino per la conferenza stampa congiunta di @FratellidItalia e del centrodestra insieme ai sindacati d… - cardella42 : RT @AmbrogioPaola: Oggi in Comune a Torino per la conferenza stampa congiunta di @FratellidItalia e del centrodestra insieme ai sindacati d… - Loredanataberl1 : RT @AmbrogioPaola: Oggi in Comune a Torino per la conferenza stampa congiunta di @FratellidItalia e del centrodestra insieme ai sindacati d… -