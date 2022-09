Ciro Immobile replica alle accuse: ‘Ho pagato tutto, ecco il bonifico’ (Di martedì 6 settembre 2022) Il capitano della Lazio Ciro Immobile è stato condannato per evasione fiscale dalla quinta sezione civile della Cassazione. Il capitano però ha risposto alle accuse. Il post di Immobile sui social: “ecco il bonifico” Nel mirino dei magistrati è finito il passaggio del centravanti dalla Juventus al Genoa nell’estate del 2012. Ciro Immobile però ha tentato di rispondere alle accuse attraverso le sue pagine social. “Rispondo agli articoli di questa mattina che parlano di una mia vicenda personale” ha scritto su Instagram, pubblicando un post con la foto del bonifico versato. “Senza entrare nelle questioni tecniche che lascio chiarire ai professionisti – prosegue Immobile -, tengo a ribadire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) Il capitano della Lazioè stato condannato per evasione fiscale dalla quinta sezione civile della Cassazione. Il capitano però ha risposto. Il post disui social: “il bonifico” Nel mirino dei magistrati è finito il passaggio del centravanti dalla Juventus al Genoa nell’estate del 2012.però ha tentato di rispondereattraverso le sue pagine social. “Rispondo agli articoli di questa mattina che parlano di una mia vicenda personale” ha scritto su Instagram, pubblicando un post con la foto del bonifico versato. “Senza entrare nelle questioni tecniche che lascio chiarire ai professionisti – prosegue-, tengo a ribadire ...

