Ciro Immobile condannato dalla Cassazione per evasione fiscale. Al centro dell’indagine il ruolo del procuratore Alessandro Moggi (Di martedì 6 settembre 2022) La Quinta sezione civile della Cassazione ha condannato il calciatore della Lazio Ciro Immobile per evasione dell’Irpef. I fatti risalgono al 2012, quando la guardia di finanza ha aperto un’indagine con al centro le parcelle per il trasferimento del giocatore, che all’epoca aveva 22 anni, dalla Juventus al Genoa. Transazione che portò 4 milioni di euro nelle casse della società bianconera, estranea alla vicenda, così come il Genoa. Nella sentenza si legge: “La Corte di Cassazione rigetta il ricorso – presentato da Ciro Immobile contro la sentenza emessa nel 2019 dalla Commissione tributaria della Campania – e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) La Quinta sezione civile dellahail calciatore della Lazioperdell’Irpef. I fatti risalgono al 2012, quando la guardia di finanza ha aperto un’indagine con alle parcelle per il trasferimento del giocatore, che all’epoca aveva 22 anni,Juventus al Genoa. Transazione che portò 4 milioni di euro nelle casse della società bianconera, estranea alla vicenda, così come il Genoa. Nella sentenza si legge: “La Corte dirigetta il ricorso – presentato dacontro la sentenza emessa nel 2019Commissione tributaria della Campania – e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ...

OfficialSSLazio : Nota della Società | Solidarietà a Ciro Immobile ?? - repubblica : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - Agenzia_Ansa : La Cassazione condanna il capitano della Lazio, Ciro Immobile, per evasione fiscale #ANSA - ginolat76 : RT @RodoProvvisorio: Ciro Immobile che va finalmente a prendere il suo posto nella Hall of Fame della Lazio dopo la condanna per evasione f… - flamanc24 : RT @BaldiMarce: Ciro #Immobile aveva da mesi risolto tempestivamente le pendenze tributarie, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da u… -