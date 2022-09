Cina | terremoto nel Sichuan | almeno 65 morti

(Di martedì 6 settembre 2022) PECHINO – Un sisma di magnitudo 6,6 ha colpito oggi, a circa 43 chilometri a Sudest della città di Kangding, nella provincia del, in, a una profondità di 10 chilometri. Secondo i media statali66 persone sono rimaste uccise, decine i dispersi. Undicimila persone sono state evacuate da aree soggette a frane o crolli. I soccorritori hanno scavato tra le macerie dei villaggi remoti in cerca di sopravvissuti. L’emittente statale ha mostrato i vigili del fuoco mentre trasportavano sopravvissuti sulle barelle attraversando un fiume su un ponte di fortuna fatto con tronchi d’albero. Il Ministero delle risorse idriche ha dichiarato chesette centrali idroelettriche sono state danneggiate dal sisma. L'articolo L'Opinionista.

Si è aggravato il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 6,6 che ha colpito a circa 43 chilometri a Sudest della città di Kangding, nella provincia del Sichuan, in, a una profondità di 10 chilometri. Secondo i media statali almeno 66 persone sono rimaste uccise, decine i dispersi. Undicimila persone sono state evacuate da aree soggette a frane o crolli.