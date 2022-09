Cile, referendum sulla nuova Carta Costituzionale: bocciata con oltre il 62% dei voti (Di martedì 6 settembre 2022) Sembrava potesse essere un periodo di trasformazione e cambiamento per il Cile in questo 2022: l’11 marzo di quest’anno viene eletto come presidente della nazione Gabriel Boric, che a soli 36 anni è il più giovane Cileno ad aver ricoperto tale ruolo. Boric si è trovato davanti un Cile stremato dall’inflazione, dalle grandi disparità sociali tra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Sembrava potesse essere un periodo di trasformazione e cambiamento per ilin questo 2022: l’11 marzo di quest’anno viene eletto come presidente della nazione Gabriel Boric, che a soli 36 anni è il più giovaneno ad aver ricoperto tale ruolo. Boric si è trovato davanti unstremato dall’inflazione, dalle grandi disparità sociali tra L'articolo

