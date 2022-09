Ciclismo: Mondiali, i convocati azzurri per le cronometro (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. - (Adnkronos) - Gli azzurri delle crono si apprestano a partire alla volta dei Campionati Mondiali che si tengono in Australia, a Wollongong dal 18 al 25 settembre. L'Italia proverà a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno in cui Filippo Ganna ottenne il titolo iridato e nella staffetta mista arrivò il bronzo. In questi giorni il ct Marco Velo, alle prese con gli ultimi dettagli legati alla logistica, ha ufficializzato i nomi dei convocati. "Avremo un gruppo omogeneo e di livello. Possiamo schierare un uomo in più, essendo detentori del titolo maschile. Avremo avversari di livello come Stephan Kung oppure Remco Evenepoel. Puntiamo ad ottenere ottimi risultati con i professionisti (Ganna - Affini - Sobrero) e a migliorare il 3° posto nella prova mista (Longo Borghini, Cecchini, Guazzini). Devo dire che abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. - (Adnkronos) - Glidelle crono si apprestano a partire alla volta dei Campionatiche si tengono in Australia, a Wollongong dal 18 al 25 settembre. L'Italia proverà a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno in cui Filippo Ganna ottenne il titolo iridato e nella staffetta mista arrivò il bronzo. In questi giorni il ct Marco Velo, alle prese con gli ultimi dettagli legati alla logistica, ha ufficializzato i nomi dei. "Avremo un gruppo omogeneo e di livello. Possiamo schierare un uomo in più, essendo detentori del titolo maschile. Avremo avversari di livello come Stephan Kung oppure Remco Evenepoel. Puntiamo ad ottenere ottimi risultati con i professionisti (Ganna - Affini - Sobrero) e a migliorare il 3° posto nella prova mista (Longo Borghini, Cecchini, Guazzini). Devo dire che abbiamo ...

Coninews : In Australia ???? per difendere il titolo iridato nella prova a cronometro. ??????? Ai Mondiali di ciclismo su strada… - glooit : Ciclismo, Mondiali crono: Ganna pronto a rilanciare la sfida leggi su Gloo - OA_Sport : #CICLISMO Marco Velo annuncia i nomi dei convocati per le prove a cronometro: Filippo Ganna, il faro della squadra - Ilsuperbo89 : Non se lo meritava questo,Marta #Cavalli.Nel ciclismo ci son cadute gravi ma quella occorsa a lei è stato qualcosa… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Borgomanero, Beppe Saronni ha ricordato la vittoria ai Mondiali di Ciclismo del 1982 -