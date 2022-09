Chiara Ferragni, sexy in lingerie nel cuore di Roma: ecco il motivo (Di martedì 6 settembre 2022) Chiara Ferragni in lingerie su una terrazza nel cuore di Roma . L'estate è ormai tramontata, ma l' imprenditrice digitale trova sempre il modo per far parlare di sé. È il momento di dire addio ai ... Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022)insu una terrazza neldi. L'estate è ormai tramontata, ma l' imprenditrice digitale trova sempre il modo per far parlare di sé. È il momento di dire addio ai ...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - telodogratis : Chiara Ferragni, il momento intimo con Leone ripreso dalle telecamere di sicurezza - Blue_Chaos__ : RT @reservoirdogs85: Io apprezzo Chiara #Ferragni se prende una posizione netta pro aborto. Al contempo non la critico per l’aperitivo sul… - leggoit : Chiara #Ferragni, sexy in lingerie nel cuore di Roma: ecco il motivo -