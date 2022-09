Chiara Ferragni, polemiche per le foto sul ghiacciaio (Di martedì 6 settembre 2022) Chiara Ferragni è al centro di una polemica che non accenna a placarsi. Nei giorni scorsi la nota influencer, in vacanza in Svizzera, ha raggiunto un ghiacciaio a bordo di un elicottero privato per un aperitivo con gli amici. Le foto, diventate presto virali, hanno provocato numerose critiche da parte dei follower. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 6 settembre 2022)è al centro di una polemica che non accenna a placarsi. Nei giorni scorsi la nota influencer, in vacanza in Svizzera, ha raggiunto una bordo di un elicottero privato per un aperitivo con gli amici. Le, diventate presto virali, hanno provocato numerose critiche da parte dei follower. L'articolo proviene da DireDonna.

