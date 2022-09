Chiara Ferragni, le foto dell’aperitivo su un ghiacciaio scatenano le critiche dei fan (Di martedì 6 settembre 2022) Sono settimane movimentate per Chiara Ferragni. L’influencer di Cremona, reduce da una cena romantica con Fedez, è volata in Svizzera con il solito gruppo di amici composto, tra gli altri, dal noto architetto Filippo Fiora e dalla blogger Chiara Biasi. Tra una gita sul lago e una cena raffinata, il gruppo ha deciso di noleggiare un elicottero privato per salire su un ghiacciaio delle Alpi svizzere. Qui, come ampiamente documentato sui social, Ferragni e gli amici sono scesi per concedersi un aperitivo in alta quota. Le foto pubblicate su Instagram hanno suscitato lo sdegno da parte del popolo dei social. Numerose sono state le critiche e le obiezioni sollevate da chi ha rimproverato all’influencer di “predicare bene e razzolare male”. Sul banco degli imputati ci ... Leggi su diredonna (Di martedì 6 settembre 2022) Sono settimane movimentate per. L’influencer di Cremona, reduce da una cena romantica con Fedez, è volata in Svizzera con il solito gruppo di amici composto, tra gli altri, dal noto architetto Filippo Fiora e dalla bloggerBiasi. Tra una gita sul lago e una cena raffinata, il gruppo ha deciso di noleggiare un elicottero privato per salire su undelle Alpi svizzere. Qui, come ampiamente documentato sui social,e gli amici sono scesi per concedersi un aperitivo in alta quota. Lepubblicate su Instagram hanno suscitato lo sdegno da parte del popolo dei social. Numerose sono state lee le obiezioni sollevate da chi ha rimproverato all’influencer di “predicare bene e razzolare male”. Sul banco degli imputati ci ...

