Chi sta spendendo di più tra i politici per la campagna elettorale su Facebook? (Di martedì 6 settembre 2022) Il centrodestra guida la classifica delle inserzioni, seguito a ruota dal Partito democratico. Il Terzo polo non fa follie, nessun investimento in sponsorizzazioni per Conte e Di Maio Leggi su wired (Di martedì 6 settembre 2022) Il centrodestra guida la classifica delle inserzioni, seguito a ruota dal Partito democratico. Il Terzo polo non fa follie, nessun investimento in sponsorizzazioni per Conte e Di Maio

sandrogozi : In #Europa c’è chi sta con #Macron e chi come te sta con #Hidalgo e con #Melenchon C’è chi fa riforme serie e crea… - GassmanGassmann : Sto girando un film in Sardegna, di cui si parlerà quando sarà il momento, ma che mi sta dando la possibilità di sc… - RaiTre : Chi sta facendo profitti con il gas? E chi ci sta rimettendo? Ve lo raccontiamo questa sera a #PresaDiretta. I SIGN… - letroisiemesong : RT @GassmanGassmann: Sto girando un film in Sardegna, di cui si parlerà quando sarà il momento, ma che mi sta dando la possibilità di scopr… - lunedi19 : @Leggimiii @m_robella22 È il contrario, chi vota legittima sta gente. Sono tutti uguali, basta leggere i programmi,… -