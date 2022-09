Chi sono gli uomini della tela internazionale di Giorgia Meloni (Di martedì 6 settembre 2022) C’è atlantismo e atlantismo. E Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, lo sa bene. Come notato già nelle scorse settimane su Formiche.net, l’ombra di Donald Trump genera ancora sospetti nelle cancellerie europee, e non a caso negli ultimi tempi Meloni ha riorientato la bussola americana del partito. L’ex guru trumpiano Steve Bannon non è stato più invitato all’annuale convention romano di Atreju e sono i riferimenti nel Partito repubblicano a cui guarda Fratelli d’Italia, forte dell’appartenenza alla famiglia conservatrice europea che all’ex presidente ha sempre guardato storto. Raccontando questi aspetti, su Formiche.net evidenziavamo che “se sul piano politico gli agganci americani sono ormai solidi, lo stesso non si può dire dell’establishment” statunitense. Ecco come la macchina diplomatica di ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) C’è atlantismo e atlantismo. E, leader di Fratelli d’Italia, lo sa bene. Come notato già nelle scorse settimane su Formiche.net, l’ombra di Donald Trump genera ancora sospetti nelle cancellerie europee, e non a caso negli ultimi tempiha riorientato la bussola americana del partito. L’ex guru trumpiano Steve Bannon non è stato più invitato all’annuale convention romano di Atreju ei riferimenti nel Partito repubblicano a cui guarda Fratelli d’Italia, forte dell’appartenenza alla famiglia conservatrice europea che all’ex presidente ha sempre guardato storto. Raccontando questi aspetti, su Formiche.net evidenziavamo che “se sul piano politico gli agganci americaniormai solidi, lo stesso non si può dire dell’establishment” statunitense. Ecco come la macchina diplomatica di ...

