Chi è Sun Chunlan, lady zero Covid. Torna il panico da lockdown (Di martedì 6 settembre 2022) Torna il panico in Cina per colpa del Covid-19. Almeno 33 città, con più di 65 milioni di abitanti, saranno chiuse per un nuovo regime di lockdown e semi-lockdown imposto dal governo. Nonostante il resto del mondo abbia deciso di convivere con il virus, l’esecutivo di Pechino insiste nella politica zero Covid e non intende abbandonare le rigide misure di contenimento. Secondo Caixin, nel Paese ci sono 103 città in difficoltà con la gestione dei focolai Covid-19, il numero più alto dall’inizio della pandemia a Wuhan. Per questo motivo il governo ha deciso di confinare 33 città con nuove restrizioni, tra cui otto di grandi dimensioni. A Chengdu, capoluogo del Sichuan, è stato avvertito un terremoto e i residenti, usciti dalle proprie case per paura, sono ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022)ilin Cina per colpa del-19. Almeno 33 città, con più di 65 milioni di abitanti, saranno chiuse per un nuovo regime die semi-imposto dal governo. Nonostante il resto del mondo abbia deciso di convivere con il virus, l’esecutivo di Pechino insiste nella politicae non intende abbandonare le rigide misure di contenimento. Secondo Caixin, nel Paese ci sono 103 città in difficoltà con la gestione dei focolai-19, il numero più alto dall’inizio della pandemia a Wuhan. Per questo motivo il governo ha deciso di confinare 33 città con nuove restrizioni, tra cui otto di grandi dimensioni. A Chengdu, capoluogo del Sichuan, è stato avvertito un terremoto e i residenti, usciti dalle proprie case per paura, sono ...

