Chi è la tifosa del Bari che si è spogliata allo stadio (Di martedì 6 settembre 2022) ? Questa è la domanda che molti si stanno facendo da giorni.Ha fatto scalpore e il giro del web la sua foto, in intimo con le chiappe al vento mentre in corso c’è la partita Bari contro la Spal.TeleBari ha concesso una breve intervista per sapere qualcosa in più su di lei. Quindi visto che molti si domandano Chi è la tifosa del Bari che si è spogliata ecco qualche dettaglio.La ragazza è una tifosissima del Bari come si era già capito, ha 21 anni, abbonata in curva Nord e si è diplomata al liceo scientifico Scacchi. Adesso studia comunicazione, ed è una Content Creator, ovvero creatrice di contenuti. Ha un profilo su OnlyFans appunto dove crea contenuti erotici, dove paga le tasse riuscendo a sviluppare circa 5 mila dollari lordi al mese.Se volete vedere la famosa foto cliccate qui, ... Leggi su vivendopalermo.news (Di martedì 6 settembre 2022) ? Questa è la domanda che molti si stanno facendo da giorni.Ha fatto scalpore e il giro del web la sua foto, in intimo con le chiappe al vento mentre in corso c’è la partitacontro la Spal.Teleha concesso una breve intervista per sapere qualcosa in più su di lei. Quindi visto che molti si domandano Chi è ladelche si èecco qualche dettaglio.La ragazza è una tifosissima delcome si era già capito, ha 21 anni, abbonata in curva Nord e si è diplomata al liceo scientifico Scacchi. Adesso studia comunicazione, ed è una Content Creator, ovvero creatrice di contenuti. Ha un profilo su OnlyFans appunto dove crea contenuti erotici, dove paga le tasse riuscendo a sviluppare circa 5 mila dollari lordi al mese.Se volete vedere la famosa foto cliccate qui, ...

