Chi è Franco Terlizzi | l’ex «naufrago» amico dei vip fermato come prestanome del boss Davide Flachi

(Di martedì 6 settembre 2022) Sessant’anni, ex pugile, personal trainer di molti volti noti dello spettacolo, ex pr della discoteca Hollywood, grande tifoso del Milan: l’identikit del personaggio tv coinvolto nell’indagine della Dda di Milano

Terlizzi, ex pugile e concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 arrestato in un'operazione anti - 'Ndrangheta. L'ex celebrità televisiva è L'articoloTerlizzi arrestato,è l'ex ...Terlizzi. Classe 1962,Terlizzi è nato il 7 marzo a Bitonto e fin da piccolo si è dedicato alla boxe fino a diventare professionista nella categoria Massimi Leggeri. Il ...Franco Terlizzi ha alle spalle una carriera di pugile: nel 2018 partecipò all'Isola dei famosi: adesso lavora come personal trainer. Franco Terlizzi è nato il 7 marzo 1962. Originario di Bitonto (Bari ...Francesco Oppini è uno dei volti nuovi - l'altro è Laura Freddi - di Oggi è un altro giorno , il programma televisivo del ...