Champions, Spalletti: Non firmo per un pari col Liverpool, proveremo a vincere (Di martedì 6 settembre 2022) “Mi emoziona tantissimo poter guidare il Napoli in Champions League. Questo è come un Luna Park del calcio, i calciatori sono motivati, brillano gli occhi a tutti e questo è un premio al grande campionato disputato l’anno scorso”. Così Luciano Spalletti presenta l’esordio del Napoli in Champions contro il Liverpool di domani sera. “Questa è la competizione che sognano di giocare i calciatori sin da bambini. Ma è anche una competizione di livello tecnico altissimo e ogni palla può diventare la palla decisiva che risolve la partita”, ha aggiunto. “Quando giochi con squadre come il Liverpool devi stare acceso al massimo anche prima che nasca una azione. Puoi preparare tutto con massima attenzione, però quando ti trovi dei campioni di fronte sai che possono inventare qualsiasi cosa in ogni momento”, ha ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) “Mi emoziona tantissimo poter guidare il Napoli inLeague. Questo è come un Luna Park del calcio, i calciatori sono motivati, brillano gli occhi a tutti e questo è un premio al grande campionato disputato l’anno scorso”. Così Lucianopresenta l’esordio del Napoli incontro ildi domani sera. “Questa è la competizione che sognano di giocare i calciatori sin da bambini. Ma è anche una competizione di livello tecnico altissimo e ogni palla può diventare la palla decisiva che risolve la partita”, ha aggiunto. “Quando giochi con squadre come ildevi stare acceso al massimo anche prima che nasca una azione. Puoi preparare tutto con massima attenzione, però quando ti trovi dei campioni di fronte sai che possono inventare qualsiasi cosa in ogni momento”, ha ...

