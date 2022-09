CHAMPIONS LEAGUE SIVIGLIA-MAN CITY, OSSESSIONE EUROPEA (Di martedì 6 settembre 2022) Cerca riscatto il SIVIGLIA dopo il pessimo avvio in campionato, con un solo punto raccolto in quattro partite. Al Sanchez Pizjuan ospiterà nella prima gara di CHAMPIONS LEAGUE della stagione niente meno che il Manchester CITY di Pep Guardiola. Inutile nasconderlo, gli inglesi vogliono solo la CHAMPIONS. Per raggiungere il trofeo che manca in bacheca, è stato acquistato il miglior attaccante in circolazione, Haaland, un vero e proprio Re Mida dell’area di rigore. Il norvegese ha risposto alle perplessità circa una possibile difficoltà d’inserimento nelle tattiche dei Citizens, realizzando dieci reti in sei partite. L’attaccante poi, si scatena quando vede il SIVIGLIA: negli ultimi due precedenti contro gli spagnoli, Haaland ha realizzato quattro reti, consentendo al suo Borussia ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 6 settembre 2022) Cerca riscatto ildopo il pessimo avvio in campionato, con un solo punto raccolto in quattro partite. Al Sanchez Pizjuan ospiterà nella prima gara didella stagione niente meno che il Manchesterdi Pep Guardiola. Inutile nasconderlo, gli inglesi vogliono solo la. Per raggiungere il trofeo che manca in bacheca, è stato acquistato il miglior attaccante in circolazione, Haaland, un vero e proprio Re Mida dell’area di rigore. Il norvegese ha risposto alle perplessità circa una possibile difficoltà d’inserimento nelle tattiche dei Citizens, realizzando dieci reti in sei partite. L’attaccante poi, si scatena quando vede il: negli ultimi due precedenti contro gli spagnoli, Haaland ha realizzato quattro reti, consentendo al suo Borussia ...

