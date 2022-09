Champions League, partenza incerta delle italiane (Di martedì 6 settembre 2022) Inizio in chiaroscuro in Champions League per Juventus e Milan: bianconeri sconfitti, pari per il Diavolo Sconfitta a Parigi per la Juventus, stesa da un incontenibile Mbappé. Il Milan riesce… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 6 settembre 2022) Inizio in chiaroscuro inper Juventus e Milan: bianconeri sconfitti, pari per il Diavolo Sconfitta a Parigi per la Juventus, stesa da un incontenibile Mbappé. Il Milan riesce… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - pasqualinipatri : CHAMPIONS LEAGUE | Perde la Juve con il PSG. Pari tra Salisburgo e Milan - TUDNUSA : ????McKennie anota pero doblete de Mbappé?? le da triunfo al PSG sobre Juventus ???? -