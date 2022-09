Champions League, Napoli-Liverpool: Klopp sfida il tabù 'Maradona', ma Spalletti si affida ai gol di Kvaratskhelia (Di martedì 6 settembre 2022) Sfatare il tabù Napoli è la missione del Liverpool e del suo tecnico Klopp. Il club inglese, infatti, nei tre precedenti in terra... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Sfatare ilè la missione dele del suo tecnico. Il club inglese, infatti, nei tre precedenti in terra...

juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - simoneferrigo : Oggi inizia da Parigi la nuova stagione in Champions League per la Juventus. La trasferta di Parigi è importante ta… - gdstwits : Champions League: Psg – Juventus. le probabili formazioni -