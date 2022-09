Champions League, le quote dei bookies: disperse le italiane, poca fiducia nel Milan. Conte ci è davanti (Di martedì 6 settembre 2022) Le quote dei bookmakers, si sa, servono anche a dare una fotografia delle reali possibilità di vincere o meno un trofeo. E per la Champions... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Ledei bookmakers, si sa, servono anche a dare una fotografia delle reali possibilità di vincere o meno un trofeo. E per la...

juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - OptaPaolo : 19&34 - Fabio Miretti (19 anni e 34 giorni) è il secondo più giovane titolare schierato in assoluto dalla Juventus… - Jjuventushare : RT @OptaPaolo: 19&34 - Fabio Miretti (19 anni e 34 giorni) è il secondo più giovane titolare schierato in assoluto dalla Juventus in un mat… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @LFC, le parole di #Klopp e #Alisson alla vigilia della sfida contro il #Napoli -