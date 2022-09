Champions League, la Juve cade in casa del Psg. Il Milan fa 1-1 a Salisburgo (Di martedì 6 settembre 2022) La Juventus perde 2-1 in casa del Psg, il Milan va sotto ma pareggia 1-1 in casa del Salisburgo. Partenza in salita per le italiane Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Lantus perde 2-1 indel Psg, ilva sotto ma pareggia 1-1 indel. Partenza in salita per le italiane

juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - Davide_peacock : @lpatience_90 Infatti secondo me non vinceranno la Champions League con questo andazzo :) - AngoloNews2018 : Champions League PSG-Juventus, bianconeri sconfitti di misura a Parigi -