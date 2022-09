Champions League, il Liverpool mette in guardia i tifosi dalla trasferta a Napoli: «Restate in hotel, potreste essere rapinati» (Di martedì 6 settembre 2022) La città di Napoli è pronta ad accogliere i campioni del Liverpool e i tifosi Reds per la prima partita del proprio girone di Champions League. Dopo un buon avvio di campionato, la squadra guidata da Luciano Spalletti tenta l’impresa di battere l’avversario più ostico del proprio gruppo. Insomma, sembra tutto pronto per vedere un vero spettacolo in campo con oltre 2mila tifosi inglesi attesi allo stadio Diego Armando Maradona. Per preparare al meglio i propri sostenitori, attraverso l’account dedicato all’assistenza, il Liverpool ha voluto metterli in guardia: «Rimanete nei vostri hotel per bere e mangiare», scrivono in un tweet, «si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra quando andate in ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) La città diè pronta ad accogliere i campioni dele iReds per la prima partita del proprio girone di. Dopo un buon avvio di campionato, la squadra guidata da Luciano Spalletti tenta l’impresa di battere l’avversario più ostico del proprio gruppo. Insomma, sembra tutto pronto per vedere un vero spettacolo in campo con oltre 2milainglesi attesi allo stadio Diego Armando Maradona. Per preparare al meglio i propri sostenitori, attraverso l’account dedicato all’assistenza, ilha volutorli in: «Rimanete nei vostriper bere e mangiare», scrivono in un tweet, «si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra quando andate in ...

