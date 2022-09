Champions League e gli esordi: Manchester City, ti conviene il pareggio… (Di martedì 6 settembre 2022) Prende il via questa sera l’edizione 2022-23 della Champions League: ecco una carrellata di curiosità e coincidenze sulle gare d’esordio Oggi comincia la Champions League 2022-23 e la gara d’esordio rientra tra le più attese dai tifosi, tutti – a eccezione di quelli del Real Madrid – intenzionati a portare via la coppa dalle grandi orecchie ad Ancelotti e Benzema. Da stasera si inizierà a far calcoli, ci si sentirà già sulla buona strada in caso di acquisizione dei 3 punti o si dormirà male temendo il peggio se si sarà usciti sconfitti. Ma guardando più in là di martedì e mercoledì e volgendo lo sguardo all’indietro, la gara d’esordio riesce davvero a fornire qualche segnale sulla Champions che sarà? Ecco alcune piccole regole seguendo vincitrici ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Prende il via questa sera l’edizione 2022-23 della: ecco una carrellata di curiosità e coincidenze sulle gare d’o Oggi comincia la2022-23 e la gara d’o rientra tra le più attese dai tifosi, tutti – a eccezione di quelli del Real Madrid – intenzionati a portare via la coppa dalle grandi orecchie ad Ancelotti e Benzema. Da stasera si inizierà a far calcoli, ci si sentirà già sulla buona strada in caso di acquisizione dei 3 punti o si dormirà male temendo il peggio se si sarà usciti sconfitti. Ma guardando più in là di martedì e mercoledì e volgendo lo sguardo all’indietro, la gara d’o riesce davvero a fornire qualche segnale sullache sarà? Ecco alcune piccole regole seguendo vincitrici ...

