Champions: Juve battuta dal Psg (2-1) con doppietta di Mbappè. Il Milan pareggia (1-1) a Salisburgo. Gli altri risultati (Di martedì 6 settembre 2022) Juve sconfitta al debutto in Champions al Parco dei Principi di Parigi, la squadra dal Paris Saint-Germain per 2-1 nella prima giornata del Gruppo H. Saelemakers segna per il Milan a Salisburgo

