Champions, Europa e Conference League, statistiche prima giornata: Juventus mai sconfitta dal Psg (Di martedì 6 settembre 2022) Champions League 2022/2023: stasera alle 21,00 per il gruppo H la Juventus fa visita al PSG: primo incontro tra le due squadre nel torneo ma sono otto i precedenti giocati tra Coppa delle Coppe, Coppa UEFA e Supercoppa europea. I bianconeri non hanno mai perso contro i rossoblù e inoltre ogni volta che li hanno affrontati hanno poi conquistato un titolo europeo a fine stagione. Arbitra Taylor, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5, contemporaneamente il Benfica ospita il Maccabi Haifa. Nel gruppo E sempre stasera alle 21,00 il Milan fa visita al Salisburgo: terzo confronto in Champions League tra le due formazioni, i rossoneri si sono aggiudicati entrambe le gare giocate nella fase a gironi 1994/1995. Dirige il serbo Jovanovic, alle 18,45 la Dinamo Zagabria riceve il Chelsea. Domani ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022)2022/2023: stasera alle 21,00 per il gruppo H lafa visita al PSG: primo incontro tra le due squadre nel torneo ma sono otto i precedenti giocati tra Coppa delle Coppe, Coppa UEFA e Supercoppa europea. I bianconeri non hanno mai perso contro i rossoblù e inoltre ogni volta che li hanno affrontati hanno poi conquistato un titolo europeo a fine stagione. Arbitra Taylor, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5, contemporaneamente il Benfica ospita il Maccabi Haifa. Nel gruppo E sempre stasera alle 21,00 il Milan fa visita al Salisburgo: terzo confronto intra le due formazioni, i rossoneri si sono aggiudicati entrambe le gare giocate nella fase a gironi 1994/1995. Dirige il serbo Jovanovic, alle 18,45 la Dinamo Zagabria riceve il Chelsea. Domani ...

Fedenwski : Giovedì sera Ronaldo giocherà una partita di Coppa UEFA/Europa League per la prima volta in vent'anni. Fortuna vuol… - gercci1 : RT @junews24com: Cannavaro sicuro: «Le italiane in Europa fanno fatica, vi spiego» - - sportface2016 : #ChampionsLeague, #EuropaLeague e #ConferenceLeague, statistiche prima giornata: #Juventus mai sconfitta dal #Psg - BlogSisal : Archiviato il derby, l'Inter prova a rialzarsi subito ?????? Nerazzurri impegnati in Champions contro una delle squa… - junews24com : Cannavaro sicuro: «Le italiane in Europa fanno fatica, vi spiego» - -