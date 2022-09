Centro Dorso | venerdì 9 la Maratona di lettura Protagonista la scrittrice Arcangela Todaro-Faranda

(Di martedì 6 settembre 2022)9 settembre 2022, alle ore 18, ilripropone il tradizionale appuntamento con ladi, quest’anno di nuovo in presenza. Giunta alla VIII edizione, l’iniziativa questa volta proporrà ai giovani e all’opinione pubblica lacollettiva di Via Seminario, 19, di(Av, Mephite, 2003), racconto postumo della(Palermo, 1906-Bologna, 1990), ventiduenne supplente di storia e filosofia al liceo Colletta di Avellino nell’anno scolastico 1928-29. Luogo della narrazione è una delle strade più antiche delstorico di Avellino, dove, negli anni del fascismo, “si consumano esistenze modeste ma cariche di vivida umanità. Intrecci di storie ...

Il Denaro

